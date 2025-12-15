Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За минувшую неделю в Ростовской области случилось более 70 пожаров. Данными за период с 8 по 14 декабря поделились в ГУ МЧС по региону.Так, специалистов привлекали к ликвидации 46 возгораний. В происшествиях удалось спасти двух человек. К несчастью, четыре человека погибли.Кроме этого, пожарные участвовали в ликвидации последствий 31 дорожных аварий. Была оказана помощь в семи случаях, и три человека были спасены.К счастью, на водных объектах происшествий не произошло.