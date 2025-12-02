Врач из Ростовской области поделилась рекомендациями, как сохранить здоровье в новогодние праздники

Фото: Donday

Как правило, жители Ростова-на-Дону встречают Новый год под бой курантов, поднимая бокалы с шампанским. Праздничный стол обычно полон вкусных угощений и алкогольных напитков. Врач Дарья Мелешко, работающая в Ростовской области, рассказала о том, как избежать проблем со здоровьем во время праздничного застолья.По словам специалиста, к новогоднему застолью следует готовиться заранее. За несколько дней до праздника рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых клетчаткой: свежих овощей, зелени, различных фруктов и круп из цельного зерна, – отмечает врач. Они улучшают функцию кишечника, помогают организму избавляться от вредных веществ и подготавливают его к перевариванию более калорийной еды, что положительно влияет на пищеварение.Заранее выберите, какие блюда вы хотите попробовать из праздничного меню. Чтобы избежать тяжести, вздутия и изжоги, в новогоднюю ночь лучше ограничить потребление жирной пищи вместе с алкоголем.Также, избегайте резких ограничений в питании, таких как значительное снижение калорийности, диеты или голодание, так как это может спровоцировать срывы. Важно придерживаться принципов сбалансированного питания.-Безусловно, если нет проблем со здоровьем и питание сбалансировано, то однократное переедание в год, скорее всего, не причинит серьезного вреда, – отмечает врач.Однако, даже при соблюдении этих советов, никто не застрахован от чувства тяжести в животе, метеоризма или изжоги после обильного приема пищи.Особенно внимательно нужно подойти к рациону 31 декабря. Часто, в предновогодней суете, люди пренебрегают приемами пищи, надеясь наесться за праздничным столом, что является большой ошибкой. Это создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и может вызвать неприятные последствия.Очень важно не голодать. Старайтесь питаться как обычно, три раза в день, чтобы подготовить организм к предстоящему застолью и избежать негативных последствий для здоровья, – советует врач.