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Часть Ростова останется без воды 15 мая

Часть Ростова останется без воды 15 мая
Часть Ростова останется без холодной воды 15 мая. Об этом предупредили в Ростовводоканале.

Воду отключат с 08:00 до 06:00 следующего дня. Коммуникации не будет в границах: 1-й Машиностроительный переулок – улица Малиновского – улица Доватора – 7-й проезд.

В это же время пониженное давление воды будет в границах: улица Доватора – улица Мадояна – Западный разъезд – улица Малиновского – улица Доватора – улица Чаленко – улица Ткачева – улица 339-й Стрелковой Дивизии.

Причина – остановка насосной станции «СЗП-1» для капитального ремонта трубопровода и замены запорной арматуры.
Фото: Ростов ру
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