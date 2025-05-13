Часть Ростова останется без воды 15 мая

Фото: Ростов ру

Часть Ростова останется без холодной воды 15 мая. Об этом предупредили в Ростовводоканале.Воду отключат с 08:00 до 06:00 следующего дня. Коммуникации не будет в границах: 1-й Машиностроительный переулок – улица Малиновского – улица Доватора – 7-й проезд.В это же время пониженное давление воды будет в границах: улица Доватора – улица Мадояна – Западный разъезд – улица Малиновского – улица Доватора – улица Чаленко – улица Ткачева – улица 339-й Стрелковой Дивизии.Причина – остановка насосной станции «СЗП-1» для капитального ремонта трубопровода и замены запорной арматуры.