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Часть Западного останется без холодной воды на сутки

Часть Западного останется без холодной воды на сутки
Подачу холодной воды ограничат на некоторых улицах Западного микрорайона Ростова на сутки. Неудобства горожанам придется терпеть с 9 часов 29 марта до 9 часов 30 марта, информирует «Ростовводоканал». В это время на улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской будут проводить работы на водопроводе.

Воды не будет в границах:

– 7-й проезд – улица Малиновского;
– улица Доватора – улица Счастливая.
– улица Малиновского – улица Мадояна;
– переулок 1-й Машиностроительный – улица Ткачева;

С пониженным давлением вода будет подаваться в квартиры в границах: улица Малиновского – улица Мичуринская, проспект Стачки – улица Полигонная.

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