Часть Западного останется без холодной воды на сутки
Подачу холодной воды ограничат на некоторых улицах Западного микрорайона Ростова на сутки. Неудобства горожанам придется терпеть с 9 часов 29 марта до 9 часов 30 марта, информирует «Ростовводоканал». В это время на улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской будут проводить работы на водопроводе.
Воды не будет в границах:
– 7-й проезд – улица Малиновского;
– улица Доватора – улица Счастливая.
– улица Малиновского – улица Мадояна;
– переулок 1-й Машиностроительный – улица Ткачева;
С пониженным давлением вода будет подаваться в квартиры в границах: улица Малиновского – улица Мичуринская, проспект Стачки – улица Полигонная.