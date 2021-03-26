Часть Западного останется без холодной воды на сутки

Подачу холодной воды ограничат на некоторых улицах Западного микрорайона Ростова на сутки. Неудобства горожанам придется терпеть с 9 часов 29 марта до 9 часов 30 марта, информирует «Ростовводоканал». В это время на улице Малиновского от улицы Факельной до улицы Типографской будут проводить работы на водопроводе.Воды не будет в границах:– 7-й проезд – улица Малиновского;– улица Доватора – улица Счастливая.– улица Малиновского – улица Мадояна;– переулок 1-й Машиностроительный – улица Ткачева;С пониженным давлением вода будет подаваться в квартиры в границах: улица Малиновского – улица Мичуринская, проспект Стачки – улица Полигонная.