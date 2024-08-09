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Центральные улицы Ростова перекроют из-за ремонта водопровода

Центральные улицы Ростова перекроют из-за ремонта водопровода
В Ростове-на-Дону из-за ремонта водопровода перекроют движение. Как сообщили в департаменте автодорог города, ограничения введут с 25 августа по 10 октября.

Речь идет об участке на улице Московской от переулка Доломановского до Островского (северная сторона) и от Островского до проспекта Буденновского (южная сторона).

Также запретят проезжать на отрезке от Островского до Братского по улице Станиславского. Исключение там сделают только для автобусов и маршруток.
Фото: DonDay.
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