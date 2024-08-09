Центральные улицы Ростова перекроют из-за ремонта водопровода

Фото: DonDay.

В Ростове-на-Дону из-за ремонта водопровода перекроют движение. Как сообщили в департаменте автодорог города, ограничения введут с 25 августа по 10 октября.Речь идет об участке на улице Московской от переулка Доломановского до Островского (северная сторона) и от Островского до проспекта Буденновского (южная сторона).Также запретят проезжать на отрезке от Островского до Братского по улице Станиславского. Исключение там сделают только для автобусов и маршруток.