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Центр Ростова погряз в огромных пробках из-за отключенных светофоров

Центр Ростова погряз в огромных пробках из-за отключенных светофоров
В центре Ростова парализовало движение транспорта из-за неработающих светофоров. Сотни автомобилистов оказались в пробке около 11 часов 6 мая на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.

Затор берет начало от кольца у главного корпуса ДГТУ и тянется до пересечения с улицей Серафимовича. Аналогичная ситуация и на улице Красноармейской. Там движение затруднено на участке от переулка Соборного до улицы Чехова. Общая протяженность пробки составляет порядка трех километров.

Чтобы проехать несколько километров, автомобилистам потребуется 15-20 минут. Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

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