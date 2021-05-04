Центр Ростова погряз в огромных пробках из-за отключенных светофоров

В центре Ростова парализовало движение транспорта из-за неработающих светофоров. Сотни автомобилистов оказались в пробке около 11 часов 6 мая на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.Затор берет начало от кольца у главного корпуса ДГТУ и тянется до пересечения с улицей Серафимовича. Аналогичная ситуация и на улице Красноармейской. Там движение затруднено на участке от переулка Соборного до улицы Чехова. Общая протяженность пробки составляет порядка трех километров.Чтобы проехать несколько километров, автомобилистам потребуется 15-20 минут. Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.