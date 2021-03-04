В Ростове из-за ДТП сотни автомобилистов стоят в огромной пробке

Из-за аварии несколько улиц в Ростове сковали многокилометровые пробки. Автомобилисты оказались в заторе в Октябрьском районе около 14 часов 6 марта.Движение парализовано от пересечения улицы Дачной и Таганрогской, далее по улице 56-й Армии и Вавилова. Пробка растянулась по площади улице 2-й Пятилетки, Немировича-Данченко и Дачной. На ближайших улицах - Калитвенской и Подъездной, - аналогичная ситуация. Общая протяженность затора составляет не менее 10 километров.Чтобы проехать пару километров, автомобилистам потребуется около 40 минут. Поэтому пути объезда стоит выбрать заранее.Информация о ДТП, из-за которого появилась пробка, станут известны позже.