Сотни машин застряли в пробке на проспекте Стачки из-за непогоды

В Ростове на проспекте Стачки образовалась гигантская 7-балльная пробка. Она берет начало от переулка Машиностроителей и тянется до переулка Доломановского. Общая протяженность затора составляет более семи километров. По данным GPS-навигатора, это расстояние можно проехать минут за 40-50, поэтому автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда.Аналогичная ситуация сложилась и на улицах Шеболдаева, Вавилова и Доватора. Машины едут со скоростью 5-10 километров в час. Из-за многочисленных пробок сотни ростовчан опаздывают на работу.Примечательно, что огромные заторы в донской столице зачастую появляются во время дождей. Не исключено, что причиной этой закономерности является большое количество ям, незаметных под слоем воды. Многие водители вынуждены сбавлять скорость, пытаясь объехать подозрительные лужи.