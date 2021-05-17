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Центр Ростова перекроют 30 мая из-за полумарафона «Забег»

Центр Ростова перекроют 30 мая из-за полумарафона «Забег»
В Ростове из-за проведения пятого Всероссийского полумарафона «ЗаБег РФ» перекроют центральные улицы. Движение ограничат с 9 до 11 часов, сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения. Чтобы избежать пробок во время мероприятия, участки будут перекрывать поочередно.

Первой окажется закрыта проезжая часть на Площади Театральной - улице Большой Садовой - проспекте Соколова - улице Седова - правая и средняя полосы левой (верховой) части Ворошиловского моста. Аналогичная ситуация будет на съезде с моста, далее по улице Левобережной к западному пешеходно-транспортному проезду к стадиону «Ростов Арена».

В другую сторону от Театральной площади тоже перекроют проезд. Там автомобилисты не смогут проехать по улице Советской до пересечения с 15-й Линией. Эти ограничения будут действовать на протяжении всего полумарафона - с 9 до 11 часов.

На четверть часа, с 10:00 до 10:15, введут ограничения на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Крепостным.

Общая протяженность забега составит 16 километров.

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