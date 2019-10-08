Центр Ростова и Каратаево свяжут два маршрута



Из центра Ростова-на-Дону запустят два автобуса в посёлок Каратаево. Об этом сообщает Ростовский городской транспорт. Такая инициатива рассматривается в департаменте транспорта города.



Планируется, что маршрут № 8 изменит схему своего следования. Сейчас он ходит от Мегамага до ГПЗ-10. Теперь автобусы №8 и №8А пойдут от торгового центра до Каратаево.



После Малиновского они пойдут по Стачки, Портовой и Совхозной. Затем маршрутка № 8А свернёт в переулок Пржевальского и улицу Каширскую, а автобус № 8 пойдёт по старой схеме.



Сейчас из посёлка Каратаево идёт только один автобус, который следует до ГПЗ-10.