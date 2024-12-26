Цена на строительство «Ростовского» кладбища выросла на 300 млн рублей
На сайте закупок появился новый тендер на строительство второй очереди первого этапа «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. На работы выделили 1,8 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в прошлой закупке, которую отменили в ноябре.
Согласно проекту, площадь участка, на которой будут проходить работы, составляет 39,9 гектаров. Половина территории пойдет под места захоронения. На оставшейся проложат дорожную сеть. Также там засадят деревья и кустарники.
На кладбище также планируют строительство крематория. Там смогут проводить по шесть кремаций в день.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 9 января 2025 года.