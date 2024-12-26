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Цена на строительство «Ростовского» кладбища выросла на 300 млн рублей

Цена на строительство «Ростовского» кладбища выросла на 300 млн рублей
На сайте закупок появился новый тендер на строительство второй очереди первого этапа «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. На работы выделили 1,8 миллиардов рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в прошлой закупке, которую отменили в ноябре.

Согласно проекту, площадь участка, на которой будут проходить работы, составляет 39,9 гектаров. Половина территории пойдет под места захоронения. На оставшейся проложат дорожную сеть. Также там засадят деревья и кустарники.

На кладбище также планируют строительство крематория. Там смогут проводить по шесть кремаций в день.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 9 января 2025 года.
Фото: DonDay
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