На строительство канализационного коллектора в Ростове потратят более 4 миллиардов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове на строительство канализационного коллектора потратят более 4 миллиардов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Работы на улице Локомотивной начнутся 25 ноября 2023 года и будут проходить в шесть этапов. Первым делом подрядчик вырубит деревья, стоящие на пути будущего коллектора, проведет демонтажные работы и приступит к строительству. Сдать готовый объект необходимо к 17 декабря 2024 года. При этом весь мусор к этой дате должен быть вывезен, а дорожное покрытие – восстановлено.Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону». Новый коллектор обойдется в 4,1 миллиарда рублей. Оплачивать работу планируют за счет бюджета донской столицы.