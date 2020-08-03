Бывший замгубернатора Ростовской области Сидаш пойдет под суд

Уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша поступило в Кировский районный суд донской столицы, следует из картотеки судебной инстанции. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена».Вместе с Сидашем будут также судить его предполагаемых подельников – учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и гендиректора этой же компании Андрея Андросова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное слушание назначено на 14 августа.Сергей Сидаш был задержан в мае прошлого года. Показания против него дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Две недели назад он, арестованный по «делу о песке», получил два года условного срока за злоупотребление должностными полномочиями.Напомним, схема дела о «золотом песке», по версии правоохранителей, была такой: при создании подходов и подъездов к стадиону «Ростов Арена» использовали мелкозернистый песок, хотя в проекте был прописан крупнозернистый. Песок поставляло АО «Донтрансгидромеханизация». В смете это никак не отразилось, хотя мелкий песок гораздо дешевле. Таким образом во время подготовки Дона к чемпионату мира по футболу было похищено порядка 223 миллионов рублей.