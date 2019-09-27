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Суд продлил домашний арест экс-министру строительства Ростовской области

Суд продлил домашний арест экс-министру строительства Ростовской области
Бывшему министру строительства Ростовской области продлили меру пресечения. Как сообщили в Ленинской районном суде, Николай Безуглов будет сидеть под домашним арестом минимум до 27 ноября.

Напомним, чиновника задержали а марте 2019 года. Он стал фигурантом дела о «золотом песке» - махинациях при возведении стадиона «Ростов Арена». По версии следствия, Безуглов заменил строитеьный песок на более дешёвый и таким образом положил себе в карман 223 миллиона рублей.

В июне экс-министра отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблениями должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

По данному делу проходит ещё один чиновник — бывший замгубернатора Ростовской области по ЖКХ и строительству Сергей Сидаш.

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