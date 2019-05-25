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Бывший министр строительства Ростовской области проведёт в СИЗО ещё месяц

Бывший министр строительства Ростовской области проведёт в СИЗО ещё месяц
Фото: Pda.donland.ru

Суд Ленинского района Ростова продлил меру пресечения бывшему министру строительства Ростовской области. Ближайший месяц Николай Безуглов проведёт в СИЗО.

Напомним, чиновник находится в следственном изоляторе на Большой Садовой с 29 марта. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. По предварительным данным, экс-министр замешан в махинациях со строительством «Ростов-Арены».

Николай Безуглов останется в СИЗО до 27 июня, сообщает DonDay.ru. По информации источника издания, он активно сотрудничает со следствием. Неисключено, что именно его показания стали причиной ареста другого высокопоставленного чиновника – заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ и строительства Сергея Сидаша. Как выяснилось, он также замешан в деле о «золотом песке». По версии следствия, при поставке стройматериала для стадиона было похищено 220 миллионов рублей. Для возведения арены использовался песок более низкого качества, нежели было заявлено в документах. Сэкономленные деньги осели в карманах чиновников.

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