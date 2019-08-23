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Бывший замглавы Ростова по транспорту возглавил Лазаревский район Сочи

Бывший замглавы Ростова по транспорту возглавил Лазаревский район Сочи
Бывший заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев назначен главой Лазаревского района Сочи. Информация опубликована на официальном сайте города-курорта.

Евгений Лебедев подал в отставку в ноябре 2018 года. Именно на время его работы пришлась так называемая транспортная реформа. Она запомнилась ростовчанам перебоями с автобусами, огромными очередями на остановках и неудачными маршрутами.

Собственно, и уволился Лебедев практически сразу же после транспортной реформы. На его же долю пришлась провальная реконструкция улицы Станиславского, длившаяся больше года и стоившая колоссальных затрат.

Должность зама в мэрии Ростова Евгений Лебедев занимал четыре года. На посту в Сочи он сменил Сергея Бражникова, который, по данным местных СМИ, покинул пост по собственному желанию.

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