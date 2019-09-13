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Новый мэр Сочи уволил экс-замглавы Ростова, не проработавшего и месяца

Новый мэр Сочи уволил экс-замглавы Ростова, не проработавшего и месяца
Евгений Лебедев, бывший заместитель главы администрации Ростова по транспорту, снова остался без работы.

Не прошло и месяца, как чиновник занял должность главы Лазаревского района Сочи. Его назначили 27 августа 2019 года. Однако уже 16 сентября новый мэр города-курорта Алексей Копайгородский отправил в отставку глав нескольких районов и восемь из девяти вице-мэров. В числе уволенных оказался и Евгений Лебедев.

Обязанности главы Лазаревского района Сочи пока будет исполнять заместитель Лебедева – 40-летний Олег Бурлев.

Напомним, заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев написал заявление об уходе в ноябре 2018 года. Многие связывали его увольнение с проваленной транспортной реформой в донской столице. Не до конца продуманные изменения транспортной системы привели к коллапсу. Пассажиры часами простаивали на остановках, ожидая нужный транспорт. В мэрию Ростова посыпались сотни жалоб на неудачные маршруты, транспортные единицы малой вместимости и долгое ожидание на остановках.

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