Бывший зам сити-менеджера Ростова пойдет под суд за гибель девочки во время ливня

Фото: правительство Ростовской области/DonDay.ru.

Бывший заместитель главы администрации Ростова предстанет перед судом за гибель девочки во время сильного ливня. Сергея Кузнецова обвиняют по статьям «Халатность» и «Служебный подлог».По версии следствия, чиновник знал о том, что 30 июня 2016 года прогнозируют сильный ливень, однако никаких мер во избежание ЧС не принял.- Результатом этого стала смерть 14-летней девочки от утопления в потоке ливневой воды, причинение тяжкого вреда здоровью мужчины от отравления угарным газом в заблокированном наводнением автомобиле, а также 16-летнему подростку - от травмы вследствие обрыва электрических проводов, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.Чтобы избежать ответственности, Кузнецов подделал протокол собрания по ЧС, который тогда возглавлял. Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало уголовное дело в суд.В день трагедии 14-летняя Лера шла домой от подруги. На проспекте Буденновском девочку снесло с ног мощным потоком дождевой воды. Подросток оказалась под машиной и не смогла самостоятельно выбраться. Прохожие пытались спасти Леру, но она скончалась. После этого власти Ростова заявили о реконструкции старых ливневок. Очевидно, что трагедия случилась именно из-за них. Однако за последние шесть лет ливневая система осталась прежней. Город затапливает после каждого сильного дождя. Остается лишь догадываться, когда непогода станет в очередной раз причиной гибели людей и кого в этом обвинят. Вот только ларчик просто открывался - нужно лишь заняться забитыми старыми ливневками.