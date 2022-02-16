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На Дону замдиректора «Ростпожарбезопасности» будут судить за гибель женщины от отравления газом

На Дону замдиректора «Ростпожарбезопасности» будут судить за гибель женщины от отравления газом
В Новочеркасске перед судом предстанет зам генерального директора ООО «Ростпожарбезопасность». Александра Склярова обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Трагедия, забравшая жизнь 55-летней горожанки, произошла в феврале 2021 года. Женщина пошла в ванную и включила горячую воду. По комнате стал быстро распространяться газ, из-за которого местная жительница и погибла. Как выяснилось, ЧП случилось из-за засора. Он появился из-за того, что сотрудник «Ростпожарбезопасности» вовремя не почистил вентиляционные и дымовые каналы в комнате.

Однако в актах проверок техобслуживающей компании проблема с засором не была отражена. Не исключено, что сотрудники «Ростпожарбезопасности» не проверяли квартиру погибшей, но отметили в документах, что ничего не выявили. Ответственным за акты проверок компании был замдиректора Александр Скляров.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, в отношении него возбудили уголовное дело. Александру грозит до трех лет лишения свободы.

ООО «Ростпожарбезопасность» существует с 2013 года. Директором и замдиректором являются братья Скляровы, а учредителем компании - некая Нина Склярова. Кем она приходится Александру, остается загадкой. Однако становится очевидным, что все ООО представляет собой семейное дело.
Фото: РБК.
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