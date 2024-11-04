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Василий Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения и.о

Василий Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения и.о
Василий Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения исполняющего обязанности. Об этом сообщили в донском правительстве.

Кандидатуру нового главы региона выберет президент РФ. Затем депутаты Заксобрания донского региона должны будут проголосовать. Если больше половины парламента примет положительное решение – кандидат вступит в должность.

Напомним, что Василий Голубев объявил о своей отставке в День народного единства. Решение было принято из-за ухода на другую работу.
Фото: Правительство РО
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