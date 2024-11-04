Василий Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения и.о

Фото: Правительство РО

Василий Голубев останется на посту губернатора Ростовской области до назначения исполняющего обязанности. Об этом сообщили в донском правительстве.Кандидатуру нового главы региона выберет президент РФ. Затем депутаты Заксобрания донского региона должны будут проголосовать. Если больше половины парламента примет положительное решение – кандидат вступит в должность.Напомним, что Василий Голубев объявил о своей отставке в День народного единства. Решение было принято из-за ухода на другую работу.