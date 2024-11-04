Глава Ростовской области Василий Голубев сложил полномочия 4 ноября

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Губернатор Ростовской области принял решение сложить свои полномочия. Об уходе с должности Василий Голубев сообщил 4 ноября в своих социальных сетях.- Принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу, - сообщил Василий Голубев.Также экс-глава региона поблагодарил всех жителей области за помощь и поддержку. По его словам, благодаря командной работе Ростовскую область удалось сделать регионом-лидером.Какую должность теперь будет занимать экс-глава и кто займет его место, остается пока неизвестным.