Гендиректор таганрогского оборонного завода останется в тюрьме за хищение

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Ростовский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему генеральному директору АО «Звезда-Стрела», который был признан виновным в хищении средств Министерства обороны Российской Федерации. Эта информация была опубликована на сайте суда.В июне Таганрогский районный суд вынес приговор Владимиру Масленскому, признав его виновным по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».Суд установил, что Масленский вместе с сообщниками с других предприятий похитил почти полмиллиарда рублей бюджетных средств. В период с 2016 по 2023 годы они неоднократно завышали стоимость ракет и подделывали документы о себестоимости изделий. Это делалось для получения дополнительных средств на выполнение государственных оборонных заказов. За семь лет Масленский и его сообщники украли у Министерства обороны Российской Федерации более 420 миллионов рублей.В ходе судебного заседания Владимир Масленский признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После освобождения ему на год запрещено заниматься управлением коммерческими предприятиями. Кроме того, Масленскому назначили штраф в размере 800 тысяч рублей и взыскали в пользу Министерства обороны РФ более 404 миллионов рублей.Адвокат Масленского, не согласившись с решением городского суда, подал апелляцию в Ростовский областной суд. Однако суд оставил приговор без изменений.