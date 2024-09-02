В Ростове за 16 млн рублей снесут дом, где жила балерина Фея Балабина

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В Ростове снесут 137-летний дом, где родилась и жила известная балерина Фея Балабина. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.Возведенный на улице Шаумяна, 58 в конце 1890-х годов дом изначально принадлежал известному в городе владельцу гостиниц. Согласно дореволюционным архивам, в начале XX века он носил название «Марсель». В 1910 году сменился владелец, и гостиница получила новое имя «Бристоль». Вскоре у жильцов гостиницы родилась дочь, которую назвали Феоной. С раннего возраста девочка проявляла любовь к танцам, любила балет.В 1924 году балерина, известная под сценическим псевдонимом Фея, переехала в Ленинград, где получила образование и сделала блестящую карьеру. В Ростов она больше не возвращалась. О ее проживании в доме на Шаумяна напоминала лишь памятная табличка: «Здесь проживала выдающаяся балерина Фея Ивановна Балабина (1910—1982 гг.)».Что касается здания, в котором жила Фея Балабина, оно продолжало функционировать как гостиница в первые годы. Позже здание переоборудовали в жилой дом. Со временем оно было признано объектом культурного наследия, а затем аварийным. Жильцов расселили, и за последние 15 лет здание сильно обветшало; табличка также исчезла.В 2022 году государственная экспертиза дала разрешение на снос двух домов на улице Шаумяна, 56А и 58Б. Процесс подготовки занял два года.В конце августа на сайте государственных закупок появилась информация о предстоящем сносе зданий. На эти цели из городского бюджета выделено 16,3 миллиона рублей. На снос дома по адресу: Шаумяна, 58А планируется потратить около 15 миллионов рублей, а на снос дома № 58Б — около полутора миллионов.В сентябре на объект должна прибыть крупная строительная техника, чтобы за несколько месяцев снести 137-летнее здание. Работы планируется завершить к ноябрю. Что будет построено на этом участке в центре города, пока не известно.