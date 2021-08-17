Бывшего министра ЖКХ Ростовской области оставят в СИЗО до конца осени

Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера оставят в СИЗО до конца осени. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 19 августа. Продление меры пресечения связано с возможностью побега подсудимого за границу, а также с особой сложностью дела.Как ранее сообщал Rostov.ru, Андрея Майера задержали за превышение должностных полномочий. Что именно сделал чиновник, до сих пор остается неизвестным. Однако в СИЗО его держат с декабря прошлого года.Андрей Майер начал свою карьеру в 2010 году с должности замминистра ЖКХ. Через шесть лет его назначили главой ведомства. В правительстве были недовольны его работой. В результате в марте 2020 года он по собственному желанию ушел с должности. Через полгода на него завели уголовное дело и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.