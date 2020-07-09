Бывшего главу Первомайского района задержали в Ростове
В донской столице задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, экс-главу Первомайского района задержали 11 июля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».
Артур Григорян является уроженцем Ростова-на-Дону. Профессиональную карьеру он начал в 1996 году, устроившись кладовщиком-приемщиком на «Ростовской станции технического обслуживания автомобилей N° 1 Донавтосервис». В 2015 году ростовчанин стал депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 16. Спустя год он ушел с должности и через две недели занял пост главы Первомайского района.
20 января 2020 года чиновник уволился с должности по собственному желанию.