Большинство среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом на Дону – это люди в возрасте от 45 лет

На Дону большинством среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом являются люди в возрасте от 45 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 11 июля, новыми инфицированными в донском регионе стали 95 человек. Люди в возрасте от 18 до 45 лет занимают среди них 29,5%, от 46 до 65 лет – 35,8%, от 66 до 79 лет – 27,4%, детей – 6,3%. Граждан старше 80 лет всего лишь 1%.За весь период в Ростовской области COVID-19 выявили у 10 628 человек. От коронавируса скончались 161 пациент, включая пятерых за последние сутки.