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Большинство среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом на Дону – это люди в возрасте от 45 лет

Большинство среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом на Дону – это люди в возрасте от 45 лет
На Дону большинством среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом являются люди в возрасте от 45 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 11 июля, новыми инфицированными в донском регионе стали 95 человек. Люди в возрасте от 18 до 45 лет занимают среди них 29,5%, от 46 до 65 лет – 35,8%, от 66 до 79 лет – 27,4%, детей – 6,3%. Граждан старше 80 лет всего лишь 1%.

За весь период в Ростовской области COVID-19 выявили у 10 628 человек. От коронавируса скончались 161 пациент, включая пятерых за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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