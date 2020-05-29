Большинство среди новых заразившихся коронавирусом в Ростовской области — люди до 45 лет

На Дону среди новых заразившихся коронавирусом большинство — люди в возрасте до 45 лет. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 2 июня, за сутки COVID-19 диагностировали у 253 человек. Из них 47% — это дончане в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет и 9,1% — от 66 до 79 лет. Детей среди новых зараженных — 8,3%, граждан старше 80 лет — 1,6%. При этом именно пожилые или люди с хроническими заболеваниями инфекцию переносят тяжелее всего. У детей болезнь проходит бессимптомно или с признаками ОРВИ.Всего в Ростовской области зафиксировано 5 195 инфицированных COVID-19. От коронавируса уже скончались 40 человек.