Большинство новых пациентов с коронавирусом – жители Дона в возрасте от 46 лет
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 94 человек. Большинство из них – дончане в возрасте от 46 до 65 лет.
По данным правительства региона, под эту возрастную категорию попадают 46 из 94 новых пациентов. Ещё 26 человек – это жители Ростовской области в возрасте от 18 до 45 лет.
К возрастной категории от 66 до 79 лет относятся 16 заболевших. Старше 80 лет – пять человек.
Среди 94 заболевших есть один ребёнок.
Напомним, по данным на 30 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 611 случаев заражения коронавирусом. Скончались 125 человек, в том числе пятеро – за последние сутки.