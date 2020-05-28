Большинство новых пациентов с коронавирусом – дончане в возрасте от 46 лет
Основная часть среди вновь выявленных пациентов с коронавирусом – жители области в возрасте от 46 до 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 38,9% заболевших или 59 человек из 152.
Такие данные сообщили в правительстве области 30 мая. Среди новых пациентов 54 человека в возрасте от 18 до 45 лет.
В возрастной категории от 66 до 79 лет находятся 15 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у шести жителей области старше 80 лет.
Среди 152 новых заболевших 18 детей.
Напомним, по данным на 30 мая, в Ростовской области зарегистрировано 4580 случаев заражения короновирусом. За последние сутки выздоровели 82 человека, за весь период пандемии выздоровели 1672 заболевших.
На данный момент в стационаре проходят лечение 493 пациента. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек.