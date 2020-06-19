На Дону среди новых заболевших коронавирусом – 13 детей

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В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 153 человек. Среди них – 13 детей.Большинство новых случаев приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет. Из 153 новых пациентов в этой возрастной категории находятся 58 человек.Ещё 55 дончан – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. На возрастную категорию от 66 до 79 лет приходится 21 новый случай. Шесть пациентов – старше 80 лет.Всего, по данным на 21 июня, в Ростовской области выявлено 8 534 случая заражения коронавирусом. За весь период скончались 90 человек, в том числе за последние сутки – пять человек. Выздоровели 4 109 пациентов, за последние сутки – 91 человек.