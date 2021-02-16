Большинство активистов и журналистов не пустили на оглашение приговора Анастасии Шевченко
На вынесение приговора Анастасии Шевченко не пустили большую часть журналистов и активистов. К 10 часам у здания Октябрьского районного суда города Ростова-на-Дону собрались родственники, представители СМИ и сочувствующие горожане. До особого распоряжения в здание никого не пускали, а к 10:30 разрешили войти лишь половине журналистов и близким Шевченко.
Те, кого не пропустили в здание суда, стояли на десятиградусном морозе. Минут через двадцать основная масса людей разошлась. У суда остались журналисты в ожидании приговора.
Между тем корреспондентам, которых пустили в здание, не разрешили присутствовать в зале заседания. Их разместили в соседнем зале, где велась видеотрансляция. Оттуда они наблюдали за происходящим.
Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года. Ее обвиняли в осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ. Отметим, активистка стала первой в России, кого обвинили по этой статье. В течение последних двух лет женщина находилась под домашним арестом.
По версии следствия, Шевченко выступила на семинаре организации «Открытая Россия. Великобритания» и стала участницей согласованного митинга, демонстрируя символику «Надоел». Анастасия якобы знала, что эта организация «создает угрозу конституционному строю, обороноспособности, безопасности и обеспеченности защищенности интересов РФ». В ходе заседания 17 июня 2020 года активистка заявила, что не считает себя виновной, так как не понимает, в чем ее обвиняют.
Прокурор Владимир Пушнов запросил для Шевченко пять лет колонии. Какое наказание избрал суд, станет известно позже.