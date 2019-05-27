Политзаключенной из Ростова Анастасии Шевченко разрешили посетить врача без сопровождения



Ростовской активистке Анастасии Шевченко разрешили посетить стоматолога без сопровождения инспектора. Об этом 28 мая рассказала ее дочка Влада.



Анастасии позволили сходить к врачу без охраны. Стоматолог назначил ей еще несколько визитов, однако не известно, удастся ли женщине снова пойти к доктору без инспектора.



Напомним, Шевченко давно страдает острой зубной болью. Из-за того, что ей не разрешили сходить к стоматологу, женщине даже пришлось однажды вызывать скорую помощь.



Сейчас она регулярно посещает врача и проходит курс лечения.



Анастасию Шевченко обвиняют по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Спустя двое суток, проведенных в следственном изоляторе, ее перевели под домашний арест.