Больше двух недель в Ростове разыскивают пропавшего без вести мужчину



В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 46-летнего мужчину. Дмитрий Соломко 28 марта вышел из дома в Первомайском районе и не вернулся. Родные не на шутку перепугались, когда он не пришёл домой. Они попросили правоохранителей и волонтёров помочь в поисках.



Рост пропавшего 180 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.



Он был одет в спортивный костюм синего цвета. Также он может быть в зелёной камуфляжной форме.



Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Соломко, просят сообщить по телефонам 8-863-249-45-20, 8-800-700-65-33 ли 112.