Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Больше двух недель в Ростове разыскивают пропавшего без вести мужчину

Больше двух недель в Ростове разыскивают пропавшего без вести мужчину
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 46-летнего мужчину. Дмитрий Соломко 28 марта вышел из дома в Первомайском районе и не вернулся. Родные не на шутку перепугались, когда он не пришёл домой. Они попросили правоохранителей и волонтёров помочь в поисках.

Рост пропавшего 180 сантиметров. У него среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Он был одет в спортивный костюм синего цвета. Также он может быть в зелёной камуфляжной форме.

Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Соломко, просят сообщить по телефонам 8-863-249-45-20, 8-800-700-65-33 ли 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.