Более восьми лет колонии получила ростовчанка за убийство собутыльника

Фото: Rostov.ru.

В Ростове вынесли приговор женщине, зарезавшей собутыльника. Ольгу Мельникову обвиняли по статье «Убийство».Трагедия произошла летом 2021 года. Женщина жила в хостеле со своим возлюбленным. Один знакомый предложил им снять квартиру. Втроем они приехали смотреть жилье и сразу решили отметить новоселье. Женщина и двое мужчин закупились алкоголем и стали выпивать. Когда алкоголь уже почти закончился, Ольга вышла на балкон со своим знакомым, оставив сожителя на кухне. В это время приятель предложил им уединиться и заняться интимом. Женщина отказалась и вернулась к столу. Тогда настойчивый кавалер толкнул ее на диван и начал приставать.Ольга не растерялась и схватила кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину, от чего тот вскоре скончался. Испугавшись, ростовчанка вернулась в хостел. Когда об убийстве узнали правоохранители, женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.- Приговором суда Мельниковой назначено наказание виде 8,5 года колонии строгого режима, - сообщили в суде. - Решение вступило в законную силу 9 марта.