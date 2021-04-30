Жителя Ростовской области приговорили к 9 годам колонии за жестокое убийство собутыльника

Мясниковский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, зарубившему топором собутыльника. Трагедия произошла в ночь на 15 ноября 2020 года.Николай Путря временно проживал на ферме своего знакомого. В тот вечер мужчина пригласил своего приятеля. Дончане часто ссорились, поэтому Николай решил загладить вину. Он предложил выпить спиртного.Вскоре их общение снова переросло в ссору, а затем и в драку. Путря несколько раз ударил собутыльника. Гость упал на пол, а мужчина тем временем схватил топор и набросился на него. Сергей Мухарев скончался на месте трагедии от полученных травм.Осознав, что приятель мертв, Николай позвонил знакомому и признался в убийстве. Полиция сразу же задержала преступника. Путря раскаялся и попросил смягчить наказание.Решением суда дончанина приговорили к девяти годам колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу.