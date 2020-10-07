На Дону вынесли приговор женщине, задушившей собутыльника электропроводом

Женщине вынесли приговор за убийство ее знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.Происшествие случилось в апреле 2019 года в поселке Углеродовском Красносулинского района. Анна Рыбина, находясь у себя дома на улице Шахтерской, выпивала со знакомым. Через некоторое время собутыльники начали ссориться и перешли на крик. Разъяренная женщина схватила электрический провод и, накинув его на шею мужчины, задушила его.- Красносулинский районный суд признал 65-летнюю Анну виновной по статье «Убийство» и приговорил ее к семи годам колонии общего режима, - уточнили в СУ СК по Ростовской области.