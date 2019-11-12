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На ремонт дороги Шахты — Цимлянск потратят 141,3 млн рублей

На ремонт дороги Шахты — Цимлянск потратят 141,3 млн рублей
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика на ремонт автодороги Шахты — Цимлянск. Соответствующая заявка разсмещена на сайте госзакупок.

На работы из бюджета региона выделяют 141,3 миллиона рублей. Исполнитель должен до 16 декабря отремонтировать участок дороги в Константиновском районе. Нужно заменить дорожное покрытие, привести в порядок бордюры и обочины, а также нанести новую дорожную разметку. Победителя конкурса выберут 21 ноября по результатам электронного аукциона.

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