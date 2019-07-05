Более 86 млн рублей выделили на благоустройство парка в Первомайском районе Ростова



На благоустройство и озеленение парка в Ростове потратят 86 512 723 рубля. Заказчиком выступает управление благоустройства Первомайского района донской столицы. Сквер «Осенний» располагается на улице Киргизской.



На выделенную сумму требуется убрать и обрезать старые деревья, установить светильники, высадить деревья, кустарники и цветы. В парке появятся клён, каштан, слива, барбарис, рябина, можжевельник, из цветов — тюльпаны, гейхера, шалфей, лаванда и другие. Также подрядчику требуется засеять новый газон. Все работы нужно провести до 1 ноября 2019 года.



Заявки на участие в тендере принимались до 8 июля. Электронный аукцион назначен на 11 июля.