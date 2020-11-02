Более 50 автоцистерн с горючим засекли на границе Украины с Ростовской областью

Миссия ОБСЕ продолжает наблюдение за ситуацией на границе Украины с Ростовской областью. Очередной отчет наблюдатели представили 3 ноября.Согласно документам в пункте пропуска в Гуково специалисты зафиксировали увеличение общего количества автоцистерн с горючим, которые пересекали границу в обоих направлениях. В частности, на этой неделе наблюдатели зафиксировали 52 грузовика в отличие от 36 за прошлые семь дней.На всех цистернах грузовиков были написаны слова «пропан» и «горючее» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозят взрывоопасное вещество.К сожалению, наблюдатели не могли видеть, проходят ли грузовики рентгеновскую проверку из-за неблагоприятной наблюдательной позиции.Чего нельзя сказать о пункте пропуска в Донецке. Там наблюдательная позиция лучше, и специалисты ОБСЕ смогли видеть машины, которые проходили проверку. В частности, за неделю из общего числа проверенных грузовиков 140 (86%) направлялись на Украину, остальные 22 грузовика (14%) пересекли границу России.