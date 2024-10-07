Более 100 представителей казачьей молодежи поучаствовали во Всероссийском слете ГТО в Ростове

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В Ростове-на-Дону, на территории спортивного манежа Донского государственного технического университета, прошло торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».В мероприятии приняли участие более 100 спортсменов из девяти казачьих войск России — победителей войсковых этапов соревнований. Слет собрал команды в возрастных группах: от 13 до 15 лет и от 16 до 17 лет.В течение трех дней молодые казаки участвовали в соревнованиях по восьми видам спорта, которые входят во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Среди них – подтягивания из виса на высокой перекладине, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, стрельба из «электронного оружия», метание мяча весом 150 граммов, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на различные дистанции (100 м и 3 000 м). Подведение итогов состоится в пятницу. Также молодые казаки продемонстрировали свои умения в конкурсе на лучшее выступление агитбригады в комплексе ГТО «Команда ГТО!».Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» проходил в рамках плана мероприятий на 2021-2023 гг. по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 гг., утвержденного распоряжением Правительства РФ.- Со всей страны из всех казачьих войск здесь собрались лучшие спортсмены-казаки, лучшие представители казачьих кадетских образовательных учреждений, - отметил во время торжественной церемонии заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. – Спорт играет в жизни человека одну из ключевых ролей, он делает человека более сильным, выносливым, дисциплинированным. Сегодня мы формируем новый облик казака, и я уверен, что молодые казаки усвоили уроки прошлого и настоящего и делают все, чтобы быть сильными, смелыми, ловкими. Казачья молодёжь на Дону и в других казачьих областях России активно участвует в выполнении нормативов ГТО. И на этом слете все достойно соревновались, проигравших однозначно в спорте быть не может. Ведь главное – это победа над собой и подготовка себя к службе Отечеству.В Ростове-на-Дону на территории ДГТУ во время торжественной церемонии завершения Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» прошло награждение победителей по разным номинациям.