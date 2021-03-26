В Ростове более 200 спортсменов приняли участие в финале Зимнего фестиваля ГТО
В Ростове-на-Дону 27 марта прошёл финал Зимнего фестиваля ГТО. В легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета встретились более 200 спортсменов разного возраста из 18 муниципалитетов региона.
За сборную команду Правительства Ростовской области вместе с региональным минспорта выступил замгубернатора Артём Хохлов, министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, чемпионка Европы по академической гребле Юлия Погоня, чемпион мира по гиревому спорту Сергей Балабанов, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Алексей Туркин, лицо комплекса ГТО Людмила Матуа и олимпийский чемпион по академической гребле Николай Спинев.
- На сегодняшний день в регионе работают 57 центров для сдачи нормативов ГТО. В 2021 году в честь 90-летия комплекса в Ростовской области состоится более 600 мероприятий разного уровня: в их числе всероссийские, региональные и муниципальные, - отметил Артём Хохлов. – Интерес к выполнению комплекса ГТО растёт с каждым годом. В этом Зимнем фестивале приняли участие около шести тысяч жителей области.
Спортсмены впервые соревновались в эстафете, в которую вошли некоторые нормативы ГТО. Полоса препятствий состояла из станций, на каждой из них находилось по одному представителю от команды. На старте участники выполняли рывок гири, затем челночный бег и прыжок в длину. На четвертой точке спортсмены делали наклон на гимнастической скамье, на пятой – отжимания. Потом марафонцы стреляли из электронного оружия и под конец бежали километр на время.
Комментировала спортивную эстафету и поддерживала спортсменов мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и Всемирной летней Универсиады 2013 года Юлия Погоня. 24 марта в Минспорта России её назначили официальным «Региональным Послом ГТО».
- Посол ГТО – должность, главная цель которой - рассказать людям как можно больше о ГТО и о том, как и где можно его выполнить. Люди должны узнать, что «Готов к труду и обороне» - это максимально интересно, комфортно и результативно, модно и современно. – добавила Юлия Погоня. – Эта эстафета сегодня представлена в новом формате. На мероприятии спортсмены показали высокий уровень подготовки.
По итогам эстафеты третье место занял Усть-Донецк. Члены команды выполнили все упражнения за 3 минуты и 12 секунд. На втором оказался Таганрог – с результатом 3 минуты и 8 секунд. Лучшее время показала сборная Мясниковского района – 2 минуты 5 секунд.