В Ростове более 200 спортсменов приняли участие в финале Зимнего фестиваля ГТО

В Ростове-на-Дону 27 марта прошёл финал Зимнего фестиваля ГТО. В легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета встретились более 200 спортсменов разного возраста из 18 муниципалитетов региона.За сборную команду Правительства Ростовской области вместе с региональным минспорта выступил замгубернатора Артём Хохлов, министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, чемпионка Европы по академической гребле Юлия Погоня, чемпион мира по гиревому спорту Сергей Балабанов, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Алексей Туркин, лицо комплекса ГТО Людмила Матуа и олимпийский чемпион по академической гребле Николай Спинев.Спортсмены впервые соревновались в эстафете, в которую вошли некоторые нормативы ГТО. Полоса препятствий состояла из станций, на каждой из них находилось по одному представителю от команды. На старте участники выполняли рывок гири, затем челночный бег и прыжок в длину. На четвертой точке спортсмены делали наклон на гимнастической скамье, на пятой – отжимания. Потом марафонцы стреляли из электронного оружия и под конец бежали километр на время.Комментировала спортивную эстафету и поддерживала спортсменов мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и Всемирной летней Универсиады 2013 года Юлия Погоня. 24 марта в Минспорта России её назначили официальным «Региональным Послом ГТО».По итогам эстафеты третье место занял Усть-Донецк. Члены команды выполнили все упражнения за 3 минуты и 12 секунд. На втором оказался Таганрог – с результатом 3 минуты и 8 секунд. Лучшее время показала сборная Мясниковского района – 2 минуты 5 секунд.