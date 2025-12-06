- Вот такие конфликты здесь происходят постоянно у пассажиров с водителями. Не берет автобус здесь. Ни пациенты уехать не могут, ни сам медперсонал, - говорит автор ролика.

Фото: Соцсети

Жители Новочеркасска пожаловались на автобусы, игнорирующие остановку у больницы. Один из горожан опубликовал видеодоказательство в сети 2 декабря.Проблемное место находится у одного из корпусов городской больницы скорой медицинской помощи. Остановочный пункт «Терапевтический корпус БСМП» направляет пассажиров на одну из главных дорог города - Ростовское шоссе.По кадрам видно, что автобус проезжает мимо пытающейся его остановить пенсионерки. Бабушка даже стала на обочине дороги и вытянула трость, но ее попытка не увенчалась успехом. Другие стоящие прямо на остановке пожилые женщины также не смогли попасть в салон общественного транспорта.Происходящее вызывает у жителей возмущение и негодование. Мимо проблемной остановки проезжает довольно мало автобусов. Многие не дожидаются транспорта и идут пешком или вызывают такси. Устав от постоянной борьбы с водителями, новочеркасцы стали использовать соцсети, чтобы привлечь внимание к существующей проблеме.