Водителей Ростовской области предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон»

Фото: Дондей

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об ухудшении погоды сообщили в Автодоре.По данным метеорологов, ухудшение погодных условий прогнозируется утром 6 декабря. Местами в донском регионе ожидаются осадки. Также температура воздуха достигнет ночью 0…+5 градусов, по северу до -3 градусов. Днем будет 0...+5 градусов, а по югу региона до +7 градусов. В этот день ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду.Мокрая дорога ухудшает сцепление колес автомобилей с асфальтом. Из-за этого увеличивается тормозной путь и ухудшается управление над машиной. В этот период автовладельцам рекомендуется быть аккуратнее на дорогах. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди едущей машины.