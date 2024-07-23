Боец из Ростова погиб в зоне СВО за день до своего дня рождения

Фото: Батайское время

В зоне специальной военной операции погиб 36-летний боец из Ростова. Владимир Сафронов получил смертельное ранение 17 июля. До своего дня рождения ему оставалось дожить всего один день. Информацию об этом сообщает издание «Батайское время» со ссылкой на знакомых погибшего.Владимир родился в Ростове, но долгое время жил в Батайске. В конце 2021 года он решил стать военным и подписал контракт. В январе 2024 года он был направлен в зону специальной военной операции. Через полгода погиб под минометным обстрелом.У бойца остались двое детей: семилетняя Кира и пятилетний Ярослав. Дата похорон пока не известна.