Близнецы займутся ремонтом, а Водолеям не стоит брать кредит: гороскоп на неделю

Последняя неделя лета обещает быть наполнена яркими поездками и подписанием важных документов. Главное - чётко обдумать все действия и, оставив суету, принять важное решение. Подробный прогноз для всех знаков Зодиака представила астролог Антонина Кариер.♈ Овен — дорогу осилит идущий. Немного терпения, внимательности, планирования дел - и все получится!♉ Телец — смекалка и оригинальность - ваш конек на этой неделе. Со всем, что зависит от вас, блестяще справитесь. Но вас могут использовать, воспользовавшись расположением.♊ Близнецы — все больше времени уделяете семейным хлопотам, ремонту жилища. На этой неделе не стоит спешить с принятием кардинальных решений.♋ Рак — слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Хаотичный полет мыслей может навредить вам: возможны ссоры и уличение вас во лжи.♌ Лев — благосклонны планеты для обращения в официальные инстанции, подписания госконтракта или деловой поездки. А вот деньги могут утекать «сквозь пальцы».♍Дева — есть вероятность ввести в заблуждение и себя, и окружающих: в словесной форме и при составлении документов. Главное, чтобы не забыли, что и кому сказали.♎Весы — продуктивная у вас неделя. Благоприятна для решения юридических вопросов, приобретения объектов недвижимости и искусства, поиска дизайнера.♏ Скорпион — на этой неделе вам потребуются самообладание, инициатива, организаторские способности и нестандартный подход к делу.♐ Стрелец — суета и спешка будут помехой при решении основных задач и причиной опозданий. Для получения результата нужна не столько фантазия, сколько реальные действия.♑ Козерог — вы энергичны, смелы и практичны. Выдержка и сила воли помогут справиться с чередой текущих дел. Бухгалтеры, архитекторы и юристы могут получить гонорар.♒ Водолей — вы с легкостью готовы прийти на помощь, отправиться в путь или организовать интеллектуальный проект. Но вот в обращении с денежными массами что-то пойдет не так... Главное - не спешите брать кредит.♓ Рыбы — творческим людям воображение подарит массу идей для воплощения в реальность. Но если вам предстоит подписать деловой контракт, внимательно вчитывайтесь в условия или обратитесь за помощью к юристу, так как вас могут обмануть.