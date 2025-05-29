Страшная авария произошла в Ростове на Портовой

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В Ростове-на-Дону вечером 29 мая случилось серьезное дорожное происшествие. На пересечении улиц Портовой и Интернациональной произошло столкновение между легковым автомобилем и внедорожником.Исходя из видеозаписей, снятых очевидцами, вследствие мощного удара транспортные средства были отброшены на пешеходную зону. Оба автомобиля получили значительные повреждения кузова.Согласно информации, полученной от свидетелей автомобильной аварии, травмы получили два человека.На данный момент официальных заявлений от компетентных органов не поступало. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.