В жутком ДТП с питбайком в Ростовской области пострадали двое подростков
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 29 мая произошло дорожное происшествие, в котором пострадали два подростка, ехавших на питбайке.
По предварительной информации, инцидент случился в хуторе Староротовка. Шестнадцатилетний водитель питбайка не предоставил приоритет проезда автомобилю «ГАЗель», что привело к сильному столкновению.
В Государственной автоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате ДТП травмы получили шестнадцатилетний водитель и тринадцатилетний пассажир мотоцикла. Оба подростка были госпитализированы.