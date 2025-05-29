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В жутком ДТП с питбайком в Ростовской области пострадали двое подростков

В жутком ДТП с питбайком в Ростовской области пострадали двое подростков

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 29 мая произошло дорожное происшествие, в котором пострадали два подростка, ехавших на питбайке.

По предварительной информации, инцидент случился в хуторе Староротовка. Шестнадцатилетний водитель питбайка не предоставил приоритет проезда автомобилю «ГАЗель», что привело к сильному столкновению.

В Государственной автоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате ДТП травмы получили шестнадцатилетний водитель и тринадцатилетний пассажир мотоцикла. Оба подростка были госпитализированы.
Фото: я Госавтоинспекции РО
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