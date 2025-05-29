Тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» покидает Наталья Дерепаско

Фото: ГК Ростов-Дон

Руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон» сообщило о том, что тренерский штаб покидает Наталья Дерепаско. Наталья пришла в команду в декабре 2024 года в качестве помощника главного тренера. Однако не проработав и года, специалист приняла решение уйти из клуба.По словам самой Натальи, предложение занять должность ассистента главного тренера поступило от Ирины Дибировой.Наталья Дерепаско ранее профессионально занималась гандболом. В 1995 году она была признана лучшим бомбардиром чемпионата мира. С 1998 по 2003 годы она шесть раз подряд становилась лучшим бомбардиром Лиги чемпионов ЕГФ.В 2016 году Наталья начала тренерскую карьеру. Она была главным наставником ГК «Любляна», главным тренером в клубе «Крим», а также в «Фениксе» и сборной Китая. В последний год она работала в АГУ-«Адыиф».