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В Ростове в ДТП погиб врач – победитель праймериз на выборах в гордуму

В Ростове в ДТП погиб врач – победитель праймериз на выборах в гордуму

В Ростове-на-Дону 25 мая трагически погиб Алексей Курдин, врач-инфекционист, ветеран специальной военной операции, одержавший победу на предварительном голосовании в городскую думу и ставший финалистом проекта «Герои Дона». Об этом известила газета «Слава труду» Кашарского района.

Алексей Курдин – уроженец Ростова-на-Дону. После окончания медицинского вуза начал свою карьеру в Центральной районной больнице Кашарского района. В период пандемии COVID-19 молодой специалист возглавил местный специализированный госпиталь.

В 2022 году добровольно вступил в ряды участников СВО, служил в ЧВК «Вагнер», командовал штурмовым и разведывательным подразделениями, принимал участие в ожесточенных сражениях под Бахмутом.

После получения ранений руководил военным госпиталем в Луганске. По возвращении к мирной жизни продолжил заниматься врачебной практикой и общественной деятельностью.

Стоит отметить, что Алексей Курдин был удостоен награды от Министерства здравоохранения РФ и медали Профсоюза медицинских работников России.

Недавно Алексей одержал победу на праймериз и должен был баллотироваться в городскую думу Ростова от Советского района. Параллельно он готовился к защите кандидатской диссертации в университете.

В социальных сетях близкие Алексея сообщили о его гибели в автокатастрофе на месте происшествия. Обстоятельства трагедии остаются невыясненными.

Церемония прощания с Алексеем Курдиным состоялась 28 мая. Сначала прошла гражданская панихида в Кашарах, где трудился врач, а затем – в Ростове.
Фото: Единая Россия
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