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В шести районах Ростовской области зафиксировали почвенную засуху

В шести районах Ростовской области зафиксировали почвенную засуху
В шести районах Ростовской области возможен неурожай сельскохозяйственных культур из-за засухи. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

По последним данным, засуху наблюдают на посевах озимой пшеницы в Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Верхнедонском, Чертковском районах. А под яровым ячменем в Зерноградском районе.

Добавим, что причиной засухи является отсутствие осадков. Несмотря на то, что в регионе отмечались дождливые дни, этого оказалось недостаточно. Норма влаги для хорошего развития сельхозкультур составляет от 18 миллиметров.
Фото: Rostov.ru
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