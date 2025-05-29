В шести районах Ростовской области зафиксировали почвенную засуху

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В шести районах Ростовской области возможен неурожай сельскохозяйственных культур из-за засухи. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.По последним данным, засуху наблюдают на посевах озимой пшеницы в Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Верхнедонском, Чертковском районах. А под яровым ячменем в Зерноградском районе.Добавим, что причиной засухи является отсутствие осадков. Несмотря на то, что в регионе отмечались дождливые дни, этого оказалось недостаточно. Норма влаги для хорошего развития сельхозкультур составляет от 18 миллиметров.